- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 5 a respins vineri cererea procurorilor de prelungire cu 30 de zile a arestului preventiv in cazul celor doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, si a dispus ca acestia sa fie plasati in arest la domiciliu.Decizia nu este…

- Procurorii de la Parchetul General au dispus extinderea urmaririi penale fata de cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, prin formularea de noi acuzatii la adresa lor, si anume, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor…

- ”In dosarul privind incendiul izbucnit in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia din judetul Dambovita, procurorul de caz din cadrul Sectiei de urmarire penala a dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate…

- „Maine vom fi din nou aici (n.r.: la Parchetul General). Eu reprezint cei doi asociați ai firmei și firma in sine. Am ajuns sa cunosc despre un comunicat de presa preluat de dvs ca sunt in situația de inculpați. Am aflat și eu din presa ca cel de-al treilea client - societatea este acuzata. Am aflat…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind exploziile care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita.