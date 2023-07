Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea antreprenorilor IMM care au participat la un sondaj online au afirmat ca vor concedia din personal, daca Guvernul va impune creșterea salariului minim, a anunțat, marți, Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

- Guvernul pregatește creșterea salariului minim, de la 1 septembrie in prima etapa, apoi de la 1 ianuarie 2024, in a doua. De la 3.000 de lei cat este acum salariul minim pe economie, acest venit va crește cu 300 de lei. In construcții, salariul minim va fi de 4.500 de lei, dar angajatorii nu vor […]…

- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…

- Cel mai mare salariu minim din Uniunea Europeana este de 6 ori cat cel mai mic. Așa arata ultimele date statistice centralizate la nivel european, care impart statele membre in 3 grupuri in ceea ce privește nivelul salariului minim. Grupa 1 include țari in care salariul lunar variaza intre 399 EUR și…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, in debutul ședinței de guvern, un apel la profesori sa renunțe la greva. Ciuca menționeaza ca Guvernul și-a indeplinit angajamentele luate la negocierile cu sindicatele din Educație și considera ca profesorii „au avut un partener onest” la aceste discuții. „In demerusurile…

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…