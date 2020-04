Rata somajului in hotelurile si restaurantele din tara a ajuns deja la 60% si, in curand, va urca la 90%, a transmis Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc. Criza cauzata de epidemia de coronavirus a paralizat activitatile din turism, aceasta fiind ramura de activitate cea mai afectata, „prima care a intrat in criza si ultima care The post Patronatele turism: Rata șomajului in hotelurile si restaurantele din Romania a ajuns la 60% si va urca la 90% in scurt timp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .