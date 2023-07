Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul RESTO Constanta si Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania solicita ferm DSP Constanta, Prefectului Constantei si Ministrului Sanatatii sa clarifice corect, complet si imediat, in spatiul public, faptul ca buletinele de analiza a concentratiei de eColi se monitorizeaza…

- Bugetul are nevoie de bani, iar Guvernul ia in calcul toate sursele posibile de venituri, inclusiv prin renunțarea parțiala la anumite facilitați fiscale. Nu se vor elimina cele din sectorul IT, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tour operator. Litoralul romanesc, alaturi de Bulgaria, Grecia și Turcia se pregatesc pentru un sezon estival de succes,…

- Angajații ministerului roman de interne au obligația de a invața din situații precum masacrul dintr-o școala din Belgrad și de a preveni un astfel de atac armat in țara noastra, a spus miercuri seara ministrul Lucian Bode.

- Pregatește-ți din #timp sejurul tau pe litoralul romanesc! Din 22 Iunie Timișoara va avea legatura aeriana directa cu litoralul romanesc! Air Connect va opera doua zboruri pe saptamana spre Constanța, in sezonul estival, in zilele de joi și duminica. Vei putea opta pentru un weekend impreuna cu prietenii…