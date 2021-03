Stiri pe aceeasi tema

- 1.447 de elevi și angajați din școli au fost confirmați cu coronavirus incepand din 8 februarie, cand au fost redeschise majoritatea unitaților de invațamant din Romania, a anunțat vineri, 19 februarie, Ministerul Educației, pe site-ul oficial . Potrivit datelelor centralizate de Ministerul Educației,…

- IPJ Tulcea transmite ca, in ultimele 24 de ore, au fost desfasurate in sistem integrat, noi actiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piete, targuri si terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul…

- Pe fondul derularii campaniei de vaccinare in intreaga Uniune Europeana, apar tot mai multe surse online – din alte tari europene si din Romania – care contesta eficacitatea si necesitatea vaccinarii impotriva COVID-19 pe motiv ca virusul SARS-CoV-2 nu ar fi fost inca izolat in laborator, iar site-ul vaccinare-covid.gov.ro…

- Craiu spune ca o decizie in acest sens ar urma sa fie luata in urma analizei situației epidemiologice in care se afla Romania, mai ales acum, odata cu apariția primului caz de infectare cu noua tulpina, mai contagioasa, a Covid-19.Medicul spune, de asemenea, ca redeschiderea școlilor s-ar putea face…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresata premierului, ministrului…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat, sambata seara, ca din 4 ianuarie vor incepe activitatea de vaccinare 90% dintre cele 270 de centre de vaccinare din Romania si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi. „Ne creeaza posibilitatea cat se…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…