Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a obținut daune de 250.000 de euro de la o societate de asigurare, in urma unui accident rutier a carui victima a fost in urma cu cațiva ani. Evenimentul rutier s-a produs in octombrie 2017 in afara localitații Dumbraveni și, chiar daca barbatul a introdus acțiune abia anul trecut, instanța…

- Un grav accident de munca s-a produs la dana 18 a Portului Constanța. Un angajat a murit, transmite IPJ Constanța. Poliția a fost anunțata prin numarul de urgența 112. La fața locului...

- Un soldat recrutat in decembrie 2020, din sursa externa, la o unitate militara din Focșani, a reușit „performanța” de a fi prins drogat la volan la nici șase luni de la angajare. A fost trimis in judecata, iar instanța militara a fost blanda cu aparatorul patriei, in condițiile in care s-a considerat…

- Un șofer de 42 de ani din Slobozia Bradului, care duminica noaptea a produs un accident mortal pe un drum comunal din comuna Popești și care a fost reținut de polițiști, a fost ulterior plasat sub control judiciar, pe o perioada de 60 de zile. Decizia a fost a procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 119 oferte in Vrancea și 447 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Polițiștii rutieri intervin pe Șoseaua Vrancei, in zona unei stații de carburanți, unde a fost anunțata prin 112 o coliziune intre 2 autovehicule. Ambele au ieșit in afara parții carosabile. Cei doi conducatori auto au suferit leziuni. Traficul se desfașoara pe un singur sens. UPDATE! Din nefericire,…

- Un om de afaceri din Focsani a fost victima unui tragic accident rutier in Covasna, pe DN 11. Traficul pe DN 11 a fost blocat timp de cateva zeci de minute. Omul de afaceri focșanean Nicu Tanasa si-a gasit sfarșitul, vineri seara, in urma unui accident rutier. Accidentul teribil s-a produs in județul…

- In cursul zilei de ieri, a avut loc un accident de munca pe un santier din municipiul Constanta, care s a soldat cu decesul unui angajat.In data de 13 septembrie 2021, in jurul orei 15.00, la S.C. DELTA PREST CONSTRUCT S.R.L, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat.Pentru efectuarea lucrarilor…