Gabriela Ciuburciu, care detine firma de mezeluri Vascar SA Vaslui, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve din Romania, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru coruptie si fraude cu fonduri europene.



Compania Vascar, detinuta de familia Ciuburciu, a fost infiintata in anul 1991, prin preluarea activelor fostei "Industrii a carnii" Vaslui. Vascar este o firma importanta in industria conservelor si preparatelor din carne, activand in principal in zona Moldovei.



Potrivit deciziei instantei,…