Stiri pe aceeasi tema

- Este cea de-a doua ediție a evenimentului, organizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Patronatul Roman Alba. Se vor reuni fermieri si asociatii ale acestora din Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Bistrița Nasaud, Alba, Sibiu și nu numai. Inaintea premierii celor mai merituosi specialiști,…

- Dupa un inceput excelent, echipa de baschet feminin din cadrul CSM Targu Mureș nu si-a mai regasit ritmul de joc, si a plecat cu o infrangere de la Sibiu. Astfel, rezultatul final din cea de-a 16-a etapa a Ligii Naționale de Baschet Masculin este urmatorul: CSU Sibiu – CSM Targu Mures 87-81 (23-27,…

- In anul 2023, sportivul David Metea de la ACS BSG Targu Mureș a adus acasa o medalie de bronz de la Campionatul European pentru juniori sub 17 ani, desfașurat in Albania. Acest succes remarcabil nu doar ca i-a adus recunoaștere pe plan internațional, ci l-a facut și beneficiar al unui premiu din partea…

- La sediul Federatiei Romane de Baschet au avut loc, ieri, atat sedinta de atribuire a turneului Final 8 al Cupei Romaniei, cat si tragerea la sorti a sferturilor de finala ale competitiei ce va avea loc in luna februarie a anului viitor. In urma licitatiei desfasurate, campioana U-BT Cluj-Napoca a castigat…

- Junioarele 2 ale CSM Targu Mures au oferit un meci de handbal extrem de palpitant suporterilor, dar mai ales antrenorilor, in meciul disputat impotriva sibiencelor. Potrivit CSM, rezultatele au fost urmatoarele: CSM Targu Mures – CSS Sibiu: 26-25 (14-10) Marcatoarele din cadrul meciului au fost: Sonia…

- Ciclistul targumureșean Jozsef Malnasi Attila, de la echipa Velocitas, a caștigat, sambata, competiția "Cluj Winter Race", contand pentru cea de-a 4-a etapa a Cupei Romaniei de Ciclocros. Acesta a fost cel mai rapid, fiind cronometrat cu timpul de 1:01:23.09. Malnasi, care s-a impus la categoria Elite,…

- Sambata, 11 noiembrie, a avut loc meciul din Divizia A2 pentru voleibalistele mureșene care au jucat in compania echipei CSU Oradea, in Sala Polivalenta a Universitații din Oradea. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3-0, victoria fiind adjudecata de adversare. Potrivit CSU Targu Mureș, in meciul precedent…

- Ultima etapa din Campionatul Național de Motocros al Romaniei a adus la Targu Mureș mai multe titluri de campioni și vicecampioni naționali prin participarea secției de motocros a clubului Juvenes. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CS Juvenes, rezultatele au fost urmatoarele:…