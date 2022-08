Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 30 de ani, 6 WTA, a caștigat turneul de la Toronto, fiind prima competiție in care sportiva din Constanța a triumfat alaturi de antrenorul Patrick Mouratoglou. Tehnicianul a ținut s-o felicite pe Simona pentru succesul din Canada, dar și pe romanii care o susțin „peste tot in lume”. „In…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a castigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-3, 2-6, 6-3.

- Simona Halep a cucerit trofeul turneului feminin de tenis de la Toronto, din Canada. Romanca s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-3 in finala cu Beatriz Haddad Maia din Brazilia, disputata duminica seara, 14 august. Favorita numarul 15, Simona a fost condusa cu 0-3 in primele doua seturi, reușind sa revina spectaculos…

- Simona Halep (locul 15 WTA si cap de serie 15) a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In ultimul act al competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (locul 24WTA), scor 6-3, 2-6, 6-3, in…

- Simona Halep a ciștigat un nou turneu. Romanca a avut un meci dificil cu Beatrice Haddad Maia, pe care a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-2, 3-6, dar a ciștigat tilul la Toronto și privește cu incredere spre US Open. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Simona Halep, locul 16 mondial, va evolua impotriva unei jucatoare din calificari in primul tur la turneul de la Toronto (fost Rogers Cup) care incepe luni, noteaza news Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Nu a fost sa fie o finala 100% romaneasca la turneul pe iarba din Birmingham, dar, din pacate, nici macar una 50% romaneasca. Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a fost invinsa de Beatriz Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, iar Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, a fost…