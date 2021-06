Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP, potrivit news.ro. "Credem ca NATO si articolul 5 sunt…

- Banca Transilvania (TLV) a cumparat Idea Bank pentru 43 mil. euro , o noua ținta care se adauga in coșul de cumparaturi al bancii clujene, care in ultimii ani a mai cumparat Volksbank și Bancpost. Tranzacția nu este la fel de spectaculoasa precum cele...

- Site-ul partidului Pro Romania a fost atacat de hackeri. Reprezentanții formațiunii politice au anunțat pe Facebook ca, pentru moment, comunicarea se va face de pe alt site. Pe site-ul partidului apare un mesaj catre Victor Ponta, caruia i se cere sa justifice distribuirea in campania electorala…

- România va avea din acest an un turneu în circuitul profesionist de tenis feminin (WTA), Winners Open, la Cluj-Napoca. Este primul turneu de tenis de asemenea magnitudine pentru orașul ardelean. Primul turneu WTA din istoria orasului Cluj-Napoca va avea loc între 1 si 8 august,…

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, Aktor „a atacat” alunecarea de la Oiejdea și asfalteaza la Radești Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, Aktor „a atacat” alunecarea de la Oiejdea și asfalteaza la Radești Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, chiar daca este sambata, antreprenorul…

- Pepe a fost ințepat de una din colegele de breasla care ii este și colega la un proiect celebru. Ce mesaj i-a adresat aceasta cunsocutului cantareț de latino și de ce l-a atacat pe artist? Fanii celor doi nu au ințeles ce s-a intamplat pe scena. Pepe, mesaj ciudat primit la TV din partea unei […] The…

- Un barbat de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat, luni seara, de echipele de cautare, primele indicii aratand ca acesta ar fi fost atacat de un ursPotrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Politiei orasului…

- Incident șocant in București. Un barbat a atacat cu un cuțit un polițist și l-a ranit. Totul s-a intamplat chiar la intrarea in secția de poliție nr 9. Agresorul s-a filmat și a anunțat in direct pe o rețea de socializare ce urma sa faca.