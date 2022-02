Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Arhimandrit Melchisedec Velnic a oficiat luni, la Manastirea Putna, slujba Parastasului la 107 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist, despre care a afirmat ca „l-a ales și l-a chemat Dumnezeu sa fie al treilea mare ctitor al Manastirii Putna, iar el a raspuns cu multa ravna chemarii…

- Un act de vandalism fara precedent a avut loc duminica, in timpul Sfintei Liturghii, la Catedrala Patriarhala din București. Un barbat a patruns in timpul slujbei, perturband actul religios, și a inceput sa vorbeasca, in timp ce diaconii slujeau. Citește și: VIDEO INCIDENT fara precedent la…

- Luni, 24 ianuarie 2022, Ierarhii, preotii si diaconii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum in toate bisericile din Patriarhia Romana. La sfarșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut.In Capitala, la Sfanta Liturghie oficiata luni, 24 ianuarie 2022, incepand cu ora…

- Precizari privind slujbele savarșite la Catedrala Patriarhala, cu prilejul Anului Nou 2022 Credincioșii vor putea participa la Sfintele Slujbe atat in interiorul Catedralei Patriarhale, cat și in incinta Catedralei Patriarhale, unde vor fi amplasate mai multe scaune, dupa urmatorul program.Vineri,…

- O slujba de pomenire va avea loc si la Catedrala Patriarhala, precum si in toate bisericile si manastirile BOR, unde se va sluji Sfanta Liturghie, miercuri, pe 22 decembrie.Slujbe de pomenire a eroilor vor avea loc, in Bucuresti, marti, de la ora 10,00, la Cimitirul "Eroilor Revolutiei", si de la ora…

- Slujbe de pomenire a eroilor Revolutiei din 1989 sunt programate in 21 si in 22 decembrie, in toate bisericile, la Cimitirul Eroilor Revolutiei, la Piata Universitatii, Piata Revolutiei la sediul Radiodufuziunii si la Televiziunea Romana. ”Cu prilejul comemorarii a 32 de ani de la Revolutia…

- In toate bisericile si manastirile din cadrul Patriarhiei Romane vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor Revolutiei din 1989. Patriarhia Romana anunța ca, marți și miercuri, vor fi oficiate slujbe de pomenire a martirilor Revolutiei, care s-au jertfit pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului…

- Cu prilejul comemorarii a 32 de ani de la Revoluția Romana din decembrie 1989, in zilele de 21 și 22 decembrie 2021 vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire a eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului roman. Slujba de pomenire a acestor eroi va fi savarșita…