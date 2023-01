Patriarhul rus Kiril cere un armistițiu pentru Crăciunul pe rit vechi Unul dintre principalii susținatori ai lui Putin, Patriarhul rus Kiril face un apel la incetarea focului in Ucraina, in ziua Craciun pe rit vechi. Armistițiul propus de Patriarh prevede incetarea focului incepand cu ora 12:00 a zilei de 6 ianuarie pana la ora 24:00 a zilei de 7 ianuarie. „Eu, Kiril, Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, ma adresez tuturor parților implicate in conflictul fratricid pentru a face apel la incetarea focului și a pecetlui un armistițiu de Craciun de la ora 12.00 a zilei de 6 ianuarie pana la miezul nopții de 7 ianuarie”, a spus el intr-un mesaj postat pe site-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii a justificat aceasta cerere pentru ca „ortodocșii sa poata participa la slujbele” din ajunul și de Craciunul pe stil vechi, sarbatorit atat de ruși cat și de o parte din ucraineni. Patriarhul rus Kiril a facut apel la incetarea focului in Ucraina și in Donbas…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Cea de-a 22-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal se va disputa in contextul razboiului din Ucraina. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a facut apel marti la o incetare a focului pe durata desfașurarii turneului final din Qatar. „Apelul meu catre voi toti este de a reflecta la o incetare temporara…

- Mai multe zone din localitatea Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk au fost bombardate sambata dimineața. Explozii s-au auzit și in orașul Sevastopol din Crimeea ocupata de ruși din 2014. Conform datelor prezentate de șeful regiunii Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, un barbat de 39 de ani a fost…

- Ca urmare a atacurilor rusești din ultimele 24 de ore, 585 de orașe și sate din Ucraina au ramas fara energie electrica, a declarat ministrul adjunct de Interne, Evhen Yenin, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Vorbind in direct la televiziunea ucraineana, oficialul de la Kiev a afirmat ca rușii „au…

- Noi atacuri cu rachete de croziera și drone kamikaze au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in regiunea ucraineana in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Șeful administrației militare Zaporijjea, Alexander Starukh, a transmis pe Telegram ca rușii lanseaza atacuri cu rachete…

- Premierul ungar Viktor Orban considera ca Statele Unite și Rusia ar trebui sa negocieze o incetare a focului in Ucraina. Și aici singura speranța este pentru fostul președinte american Donald Trump, care și-a pierdut postul in urma cu doi ani, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul lui Orban…

- Din punct de vedere militar, este cel puțin o dovada de prostie sa ataci ținte „la uscat” cu rachete antinava, așa cum face Rusia in Ucraina. Și asta deoarece, „din construcție”, o racheta antinava are capacitați limitate: scopul ei, dupa cum ii spune chiar numele, e sa atace nave. Pentru radarul intern…