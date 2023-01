Stiri pe aceeasi tema

- Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi, 19 ianuarie, patriarhul rus Kirill, in timp ce Occidentul isi intensifica ajutorul militar pentru Kiev, relateaza Observatornews. ”Apar astazi mari…

- Anuntul patriarhului rus Kirill a fost facut joi, 19 ianuarie, pe fondul intensificarii ajutorului militar din partea Occidentului pentru Ucraina, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. „Apar astazi mari amenintari in lume, fata de tara noastra si fata de toata fiinta umana. Dorinta de a invinge Rusia…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a ținut sambata, 31 decembrie, un discurs cu ocazia Anului Nou care reflecta viziunea conspiraționista pe care Moscova o are fața de lume. Rusia a invadat Ucraina in acest an, ceea ce a schimbat traiectoria relațiilor internaționale. Moscova nu vede lucrurile așa,…

- "Corectitudinea morala si istorica" este de partea Rusiei, a declarat sambata resedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plina ofensiva in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat "in evenimente cu adevarat decisive…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat, intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS, ca Occidentul trebuie sa dea dovada de maxima reținere in chestiunile nucleare, informeaza CNN . „Continuam sa facem apel la Occident sa dea dovada de maxima reținere in acest domeniu extrem…

- Joi, 1 decembrie, Rusia a avertizat ca exista un risc ”enorm” ca un conflict cu arme conventionale intre puteri atomice sa degenereze intr-un razboi nuclear, transmite EFE și Agerpres . In cazul unui razboi cu mijloace conventionale intre puteri nucleare ”riscul de a degenera intr-un razboi nuclear…

- Rusia a intrat in conflictul armat cu Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE. „Ceea ce se intampla astazi nu este doar o alta campanie militara, un anumit…

- Patriarhul Kirill al Rusiei a susținut duminica, 23 octombrie, ca țara condusa de Vladimir Putin a intrat in razboiul din Ucraina impotriva propriei vointe, a relatat agenția de presa Ria Novosti, preluata de Agerpres. „Ceea ce se intampla astazi nu este doar o alta campanie militara, un anumit tip…