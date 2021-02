Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a transmis o scrisoare Intaistatatorului Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in care isi exprima profunda compasiune a Patriarhiei Ecumenice in urma incendiului de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals". "Ne rugam pentru odihna sufletelor victimelor…

- "Ne rugam pentru odihna sufletelor victimelor nevinovate si pentru mangaierea de la Dumnezeu a rudelor acestora, precum si pentru grabnica insanatosire a celor raniti", a scris Patriarhul Constantinopolului, potrivit Agentiei de Stiri Basilica a Patriarhiei Romane."Suferim impreuna cu Biserica sora…

- Prima persoana din Romania vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” Bucuresti. Mihaela Anghel este membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). ”Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania”, arata comunicatul. Zilele europene ale vaccinarii…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a raspuns acuzatiilor aduse de avocata Diana Sosoaca, viitor senator AUR, referitoare la rezultatele testelor PCR. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a intervenit, la Antena 3, pentru a comenta informatiile oferite de avocata Diana Sosoaca, viitor senator AUR, referitoare…