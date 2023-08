Patriarhul Daniel și președintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, vin la Timișoara la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Intalnirea Internaționala a Tineretului Ortodox (ITO) – Timișoara 2023, eveniment cu participare nationala si internationala, vs fi organizat in perioada 31 august – 3 septembrie 2023 la Timișoara. Organizarea intalnirii a fost aprobata de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane prin hotararile nr. 5387/20.06.2019 și 10.101/29.10.2022. Evenimentul, de anvergura internationala și caracter panortodox, iși propune sa reuneasca la Timișoara aproximativ 3.500 de tineri cu varsta cuprinsa intre 16-35 de ani. La acest eveniment se pot adauga inca 1500-2000 de tineri din cadrul Arhiepiscopiei… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

