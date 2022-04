Patriarhul Daniel: ​Opera de lucrare a sfinteniei nu se opune operei sociale a ajutorarii saracilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cinstirea Mantuitorului prin obiecte de mare pret nu trebuie pusa in competitie cu ajutorarea saracilor, a afirmat, in Duminica Floriilor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, care a explicat ca opera de lucrare a sfinteniei nu se opune operei sociale. Fii la curent cu cele mai noi…

- Duminica Floriilor sau Intrarea Domnului in Ierusalim este cea mai mare sarbatoare din Postul Mare si aminteste de intrarea triumfala a Mantuitorului in cetatea Ierusalimului, a doua zi dupa ce L a inviat pe Lazar.Astfel, oamenii, auzind de venirea lui Isus, au luat ramuri de finic si au iesit bucurosi…

- Papa Francisc a afirmat miercuri ca razboiul din Ucraina, asemeni altor conflicte, „reprezinta un ultragiu adus lui Dumnezeu, o tradare blasfemiatoare fata de Domnul” nostru, in cadrul Audientei generale desfasurate in Sala Paul al VI-lea.

- Rugaciuni nocturne specifice Ramadanului, denumite tarawih, vor fi organizate pentru prima data in ultimii 88 de ani in fosta catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, care a fost transformata din nou in moschee in 2020, dupa cum a anuntat Directia pentru chestiuni religioase din Turcia, informeaza AFP.Slava…

- ,,Buna Vestire” este cinstita in fiecare an pe 25 martie. Praznicul are o insemnatate deosebita, pentru lacasele de cult care isi serbeaza hramul. Evenimente importante au loc la Biserica ortodoxa de pe strada Bogdan Voda si cea greco catolica de pe strada Agriculturii, ambele din Baia Mare. Astazi…

- Papa Francisc a transmis miercuri ca razboiul din Ucraina a demonstrat ca omenirea trebuie sa renunte la instinctul ei ciudat de „autodistrugere” si ca cumpararea suplimentara de arme nu reprezinta o solutie finala pentru niciun conflict, relateaza Reuters . Afirmațiile suveranului pontif au fost facute…

- „Nimeni nu poate gusta din dulceața binelui daca nu staruiește in bine, pentru ca pe calea binelui gustam la inceput amaraciune și abia dupa aceea dulceața”. Sf. Nicolae Velimirovici In decursul timpului fiecare dintre noi suntem supuși la diferite teste prin care se dorește evidențierea calitaților…

- Cu durere in suflet, anunțam vestea trecerii la Domnul a mamei Preasfințitului nostru Parinte Petroniu, doamna Firea Florea. Dumnezeu sa o ierte și sa o așeze in brațele Mantuitorului. Inmormantarea va avea loc marți, in Targu Mureș. Vicar Eparhial Pr. Ionuț Pop