- Astfel, daca inițial pe lista celor exceptați de la portul maștii erau angajați care lucrau in același birou, dar aveau intre ei o distanța de cel puțin doi metri, a fost scoasa aceasta categorie, iar acum poți sa nu porți masca, in birou, la locul de munca doar daca lucrezi singur intr-o incapere De…

- O explozie a cazurilor de coronavirus in perioada urmatoare ar putea sa determine autoritațile sa declare din nou stare de urgența, așa cum a declarat și președintele Klaus Iohannis, cand a facut apel ca romanii sa respecte masurile de distanțare sociala.

- In intervenția pe care a avut-o in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea, Mircea Badea (foto antena3)a explicat de ce a luat decizia sa poarte masca. „Am venit in calitate de telespectator cu masca. In calitate de realizator nu aș fi venit, dar in calitate de telespectator am venit, pentru ca toți, de la…

- „E clar, fb-ul e nociv. Citesc de azi dimineața opinii ” avizate ” ale unui amalgam de persoane si personaje, non-medici si chiar medici, despre a purta masca/ a nu purta masca, a se distanta/a nu se distanta, a ieși la gratar/ a nu ieși la gratar, exista virusul Sars cov 2/ nu exista …. in general…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a profitat de vidul legislativ și a impartasit mai multi credincioși, printre care și copii, in fata catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta. Inaltul prelat a utilizat acelasi potir si aceeasi lingurita, așa cum sunt canoanele ortodoxe.Guvernul Romaniei…

- Mai multe zeci de oameni s-au strans, vineri seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de masurile adoptate de autoritați in contextul epidemiei de COVID-19. Ei nu poarta masca și nu pastreaza distanța minima de 1,5 metri.

- Germania a inceput in urma cu o saptamana sa relaxeze masurile privind starea de urgenta si a anuntat redeschiderea graduala a tuturor activitatilor si afacerilor. In Schwerin, oras din nordul Germaniei, din regiunea Macklenburg-Vorpommern, restaurantele si terasele s-au redeschis. Pe terasa Cafe &…

- Dupa ce s-au umplut retelele de socializare cu fotografii si filmulete de la dezinfectarea strazilor si a scarilor de bloc, administratiile locale trec la etapa urmatoare si cumpara masti pentru populatie. In tot acest timp, voluntarii le ofera deja, din banii lor, celor in nevoie.