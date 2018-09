Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a sfintit luni cele sase clopote ale Catedralei Mantuirii Neamului, inainte de amplasarea lor in turnul clopotnita al lacasului de cult. The post Patriarhul Daniel a sfintit clopotele de jumatate de milion de euro ale Catedralei Neamului, pe care apare propriul sau chip appeared first…

- Luni, 3 septembrie 2018, intre orele 09:45 – 10:30, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a savarsit slujba de sfintire a celor sase clopote ale Catedralei Nationale, aflate la sol. Acestea urmeaza sa fie montate, in zilele urmatoare, in turnul “Clopotnita” de pe fatada de vest a noii Catedrale Patriarhale,…

- Culmea este ca tocmai in judetele cele mai sarace ale tarii, din sud, nu exista nici macar o cantina sociala. Iar in Moldova este una singura. Pentru cațiva oameni care vin la o cantina sociala din Bucuresti, mancarea oferita de Primarie e singura pe care si-o permit. La aceasta cantina sociala…

- Mai exact, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in unanimitate, in sedinta de marti, programul "Educatie pentru Viata", destinat elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din ciclul primar si gimnazial. In prima categorie, vor fi inscrisi un numar de 2600 de elevi din 18 unitati de invatamant…

- SPRIJIN… Premierul Viorica Dancila a anuntat ca plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% va fi majorat la 990 de lei. “Vom majora plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente la costuri cat mai accesibile. Crestem de la…

- Unitatea de Arsi de la Iasi va beneficia de aparatura in valoare de 2,4 milioane de euro, dar deocamdata Comisia Internationala nu s-a reunit pentru a stabili caietul de sarcini pentru achizitii. In total, in Romania, va fi achizitionata aparatura pentru unitatile de arsi in valoare de 7,5 milioane…

- Comisia Europeana vrea ca turiștii care iși planifica vacanțele in țarile din Uniune sa fie mai bine protejați. O directiva europeana, intrata in vigoare din iulie, le da dreptul sa renunțe la pachetele de vacanța fara sa piarda toata suma platita. Iar dacă în țara în care vor…

- Timișoara Saracens se va transforma intr-o selecționata a SuperLigii pentru urmatoarea ediție, 2018-19 a Challenge Cup, competiția continentala in care a fost primita in locul nemților de la Heidelberg. Conducerea SCM-ului a solicitat federalilor sa poata efectua legitimari duble doar pentru eurocupe…