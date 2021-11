Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, operat pe cord la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, liderul spiritual al celor 250 de milioane de credinciosi ortodocsi din lumea intreaga, "a fost supus unei operatii reusite, ce a constat in plasarea unui stent, la Spitalul Mount Sinai din New York", a anuntat arhidioceza Bisericii ortodoxe grecesti din…

- Filosoful Mihai Sora acuza un fost insarcinat cu afaceri al Romaniei in SUA, Chivel Porumb, ca l-a amenintat cu moartea, pe mesageria Facebook. "Am primit, de-a lungul vietii, multe amenintari cu moartea de la oameni din Servicii, acoperiti sau descoperiti, tovarasi de nadejde ai ceausismului tarziu…

- Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii, transmite Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, sa dea explicații privind presupuse interferențe americane in alegerile din Rusia, fara a preciza care scrutin este vizat, relateaza agenții ruse Tass și RIA citand o sursa diplomatica, potrivit…

- Actorul, regizorul si producatorul de film Mel Brooks, 95 de ani, a scris prima sa carte de memorii. "All About Me!: My Remarkable Life in Show Business" va fi publicata pe 30 noiembrie de Penguin Random House in Statele Unite si in Marea Britanie, scrie The Guardian. Volumul va acoperi de…