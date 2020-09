Patriarhia: Se pot organiza agape în spaţiile anexe ale bisericii Organizarea de agape/servirea mesei in interiorul si exteriorul spatiilor anexe ale bisericii, autorizate in acest sens, se poate relua incepand cu data de 1 septembrie, potrivit actualizarii "Indrumarilor" adresate recent parohiilor si manastirilor din Patriarhia Romana, transmis miercuri de Cancelaria Sfantului Sinod. "Punctul nr. 14 din 'Indrumarile' date de Patriarhia Romana (...) se modifica dupa cum urmeaza: 'Incepand cu data de 1 septembrie 2020, unitatile de cult, in special cele care desfasoara activitati social-filantropice, pot relua organizarea de agape/servirea mesei in interiorul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea de agape/servirea mesei in interiorul si exteriorul spatiilor anexe ale bisericii, autorizate in acest sens, se poate relua incepand cu data de 1 septembrie, potrivit actualizarii „Indrumarilor” adresate recent parohiilor si manastirilor din Patriarhia Romana, transmis miercuri de Cancelaria…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis miercuri un document cu actualizarea punctului nr. 14 din Indrumarile adresate recent parohiilor si manastirilor din Patriarhia Romana, in contextul epidemiei cu noul coronavirus. In contextul publicarii HG nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 49,68 miliarde de lei (4,7% din PIB), a anunțat miercuri Ministerul Finantelor Publice. Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB).…

- Cancelaria Sfantului Sinod reaminteste indrumarile bisericesti privind participarea credinciosilor la slujbe, dupa prelungirea, duminica, a starii de alerta, pastrarea unei distante de 2 m in orice directie intre credinciosi si obligativitatea folosirii mastilor de protectie numarandu-se printre reguli,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis, miercuri, obligativitatea purtarii maștii de protecție in piețe și targuri, dar și pe arterele pietonale și in alte zone aglomerate. Decizia intra in vigoare de sambata, 1 august. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat…

- Administratorul unei firme din Vama Veche a fost amendat cu 2.000 de lei, pentru organizarea de evenimente cu participarea a peste 50 de persoane, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ, masura a fost luata in urma aparitiei pe o retea de socializare…

- Biserica Ortodoxa Romana solicita autoritaților sa li se permita organizarea slujbelor in interiorul lacașurilor de cult. Intr-un comunicat de presa, Patriarhia Romana anunta ca regulile de distanțare fizica și de igienizare a spațiilor liturgice stabilite de autoritațile vor fi in continuare respectate.…

- Unele țari au inceput sa spuna ca purtarea maștii de protecție nu mai este obligatorie, dar șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca in Romania este prea devreme sa vorbim despre acest lucru, mai ales ca noi nu avem masca de purtat obligatoriu pe strada, ci avem obligativitatea…