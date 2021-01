Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului se vor desfasura cu respectarea regulilor sanitare, credinciosii urmand sa primeasca Aghiasma Mare sfintita si imbuteliata marti, iar cu Aghiasma Mare de miercuri sa fie doar binecuvantati in aceeasi zi prin…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, marti, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, mai multe cadre cadre sanitare, universitati si Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pentru efortul depus in contextul masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza Agerpres. Curaj, responsabilitate,…

- 37% dintre respondentii unui studiu care au experimentat si munca de la birou si munca de acasa spun ca lucreaza mai mult, ca timp alocat, atunci cand muncesc de acasa, pentru ca apar spontan mai multe activitati, vor sa demonstreze ca pot lucra eficient sau intrerup lucrul pentru activitati casnice,…

- Romania se afla pe penultimul loc in UE la numarul de antrenori de sport și fitness (87 la 100 de mii de locuitori). La nivelul Uniunii, aceasta profesie a pierdut 6% din totalul joburilor, din cauza pandemiei, potrivit biziday.ro. In cel de-al doilea trimestru al anului 2020 (martie-iunie), 801.700…

- Romanii pot face, de astazi, cumparaturi in siguranța mai liniștiți, dupa ce prima rețea de hipermarketuri din țara obține o certificare internaționala pentru masurile de siguranța luate. Magazinele și depozitele Kaufland Romania sunt cele care primesc certificarea DEKRA pentru masuri sigure de prevenție…