- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca pensiile vor fi livrate pana in data de 11 aprilie. „Am gandit ca atat cat putem sa-i sprijinim pe seniorii Romaniei macar in perioada pascala și sa comprimam aceste plați. Inca de vineri, cei care incaseaza pensia pe card…

- Turcia a condamnat miercuri confruntarile produse la moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apreciind ca Israelul a depasit „linia rosie”, potrivit AFP. „Turcia nu poate sa ramana tacuta in fata acestor atacuri. Lipsa de pietate fata de moscheea Al-Aqsa este linia noastra…

- Inca de la inceputul mandatului USR la Primaria Brașov am observat cu toții o tendința ingrijoratoare in administrarea publica locala – majoritatea deciziilor sunt adoptate fara a fi luate in considerare nevoile și preocuparile cetațenilor. Deși autoritațile se lauda cu faptul ca asculta și iau in considerare…

- Avand in vedere condițiile meteo din ultimele zile, ninsoarea, dar mai ales temperaturile negative, care au permis pornirea instalațiilor de producere a zapezii artificiale, Primaria Brașov a luat decizia de prelungire a sezonului de schi și in luna aprilie. In acest sens, municipalitatea a semnat prelungirea…

- Brașovul este un oraș care are o moștenire istorica importanta pentru spațiul romanesc. El reprezenta o oaza de multiculturalitate, plurilingvism și multiconfesionalitate, un perimetru de la poalele munților care emana energie benefica și armonie. Cetatea Brașovului, construcțiile cu scop defensiv ce…

- Curtea de Conturi a inceput controlul la Primaria Brașov pentru activitatea pentru anul 2022. Nu se cunosc – grație „transparenței” administrației USR-Coliban, cum au fost rezolvate problemele din 2021. Cheltuirea banului public nu se poate face dupa bunul plac al unui personaj vremelnic ales intr-o…

- Primaria municipiului Brasov cere din nou Guvernului sa aprobe preluarea de catre administratia locala a Cetatuii Brasovului, monument arhitectonic care dateaza din perioada medievala si care pana nu demult s-a aflat in proprietatea Aro Palace. Solicitarea vine in contextul in care si Ministrul Educatiei…

- Primarul mincinos și exmatriculat al Brașovului, Allen Coliban, dovedește inca o data ca pretențiile sale de mare sportiv (curling) sunt prea mult gonflate. Newsbv.ro a prezentat in exclusivitate faptul ca, la Clubul Corona, asistam la un nou scandal de dopaj. EXCLUSIV Scandal de dopaj la Corona Brașov.…