Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa cu 15 companii autohtone in perioada 14-18 ianuarie 2024 la imm cologne, un eveniment de referința din sectorul mobilier și al decorațiunilor interioare. Firmele romanești expun pe o suprafața de 813 mp colecții de mobilier și accesorii de design interior in linie cu cele mai noi tendințe: VISA…

- Antrenorul echipei Toulouse, Carles Martinez Novell, a ratat nasterea celui de-al doilea copil al sau, o fetita, el fiind pe banca tehnica la meciul din deplasare cu Metz, duminica, in etapa a XVIII-a din campionatul Frantei.Vestea ca Martinez Novell a devenit din nou data a fost data de clubul Toulouse,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 28 decembrie, ca cele aproape 40 de evenimente organizate pe Arena Naționala din București in 2023, printre care concertele Depeche Mode si Gun's Roses, au adus venituri de aproximativ un milion de euro. „Arena Nationala in 2023: Aproximativ 1 milion de…

- Nicusor Dan a fost intrebat, marti seara, la B 1 TV, despre autobuzul STB care a luat foc in mers. ”Trebuie sa intelegem ce s-a intamplat acolo ca sa nu punem in pericol oamenii. Totusi, nu ar trebui, in opinia mea, sa ne impacientam. Sunt autobuze care circula in Bucuresti deja de mai bine de trei…

- Dosarul in care One Mircea Eliade Propties SRL a solicitat dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiu a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Sector 5 pe 1 august 2022. Avocații au invocat insolvabilitatea Asociației Salvați Bucureștiul, fiind indicate datorii de 70.000 de lei. Sumele reprezinta cheltuieli…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și viceguvernatorul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Tomas Bocek, au discutat despre posibilitatea obținerii de fonduri pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic din Capitala. La sediul Primariei Municipiului București a avut loc, saptamana…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca ”exista o asteptare a publicului de dreapta din Romania ca o constructie care sa se uite si la antreprenor, care sa se uite si la liberi profesionisti, care sa se uite la elementele dinamice din societate sa ofere o perspectiva de castigare a alegerilor parlamentare”.…

- A inceput campania ,, Dar din suflet pentru seniori ” de Craciun. Varstnici din municipiul Brașov, cu venituri reduse, pot beneficia de tichete valorice in valoare de 200 lei. Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, in perioada 20 noiembrie – 22 decembrie 2023, Direcția de Asistența Sociala deruleaza Campania…