- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara, la Romania TV, ca s-au inregistrat „progrese” in privința modernizarii instalației de termoficare a Bucureștiului.„Sa știți ca pe rețeaua de termoficare am facut progrese. Bineințeles ca nu se puteau rezolva...

- Sebastian Burduja critica lipsa de investiții in rețeaua de termoficare a Bucureștiului: „Avarie majora la rețeaua de termoficare a Bucureștiului. E normal ca intr-o mare capitala Europeana, in 2024, sa fie zeci de mii de oameni fara caldura și apa calda? Nu”.

- Nicușor Dan a anunțat vineri seara, la Digi24, ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. Primarul Capitalei a vorbit despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat. El a spus ca deși…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta deschiderea unui nou santier pentru modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, al unsprezecelea, urmand sa fie inlocuita o conducta veche de 50 de ani cu o lungime de 5,12 km, care deserveste soseaua Stefan cel Mare si strazile adiacente.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat joi un grafic in care arata ca pierderile din rețeaua de termoficare au scazut cu 12% in mandatul lui, prin inlocuirea a peste 100 de kilometri de conducte vechi și deteriorate.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a comunicat ca va candida pentru un nou mandat de edil al Bucureștiului pentru a castiga si ca „ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea Municipalitatii

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta luni ca noua santiere sunt deschise in prezent in toate cele 6 sectoare ale orasului pentru modernizarea retelei de termoficare”9 santiere sunt deschise in prezent in toate cele 6 sectoare ale orasului pentru modernizarea retelei de termoficare. In total, 77…