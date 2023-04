Patimile juridice ale unui ilfovean care a făcut un grătar în propria curte Plictiseala mare prin randul unora din poliția locala din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov: impreuna cu reprezentanții Garzii de Mediu, urmați de cei ai poliției naționale, au intrat abuziv in curtea unui cetațean care facea un gratar (foto) și l-au amendat pe motiv ca polueaza. Amenda a fost anulata de judecatori iar polițiștii sunt deocamdata buni de plata. Lucrurile nu se opresc insa aici, barbatul reclamand un lung șir de ilegalitați atat din partea poliției, cat și a Garzii de Mediu. Ca o simpla coincidența, controlul a venit dupa ce localnicul a reclamat mai multe nereguli comise de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De foarte mulți ani, Capitala Romaniei și imprejurimile sunt invaluite adesea de mirosuri foarte neplacute de gunoi. Fenomenul arderilor ilegale de gunoi nu pare ca poate fi stopat. Intr-un interviu acordat Digi24.ro , președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, recunoaște ca simte și el…

- Municipalitatea din Tilburg confirma pentru Libertatea incidentul pațit de tanar, dar neaga varianta oferita acestuia de proprietarii locuinței, cum ca ar fi interzis cazarea romanilor din cauza activitații prostituatelor din Romania. Primaria confirma insa ca a dat amenzi proprietarului pentru acest…

- Garda de Mediu Bistrița-Nasaud a facut plangere penala unor muncitori de la Drumuri Naționale, care dupa ce au curațat marginea drumurilor de vegetație uscata și crengi de copaci le-au aprins. Mai mulți muncitori de la Drumuri Naționale au incercat sa scape de crengile uscate adunate de la copacii de…

- Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”In calitate de parlamentar al Maramureșului și președinte al Comisiei Juridice din Senatul Romaniei am participat, la invitația prefectului Rudolf Stauder, la intalnirea Comisiei de Dialog Social a Județului Maramureș” In data de 3 februarie am participat la intalnirea…

- Reprezentanții unor partide politice, aleși locali și activiști civici au anunțat astazi despre crearea „Mișcarii Pentru Popor”. Ei au precizat ca scopul formațiunii este ajutarea cetațenilor sa faca fața majorarii tarifelor pentru resursele energetice. Mai exact, grupul de constituire a „Mișcarii Pentru…

- Termo Urban, societatea care furnizeaza caldura craiovenilor este acuzata ca factureaza si blocurile debransate. Totodata, operatorul mai este acuzat ca refuza sa-si verifice metrologic aparatele care masoara consumul de energie termica, din care cauza unele dintre facturi sunt eronate. Blocul 4 din…