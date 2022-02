Pastile antivirale Paxlovid în Italia Deși, se constata o ușoara scadere a cazurilor de infectari cu coronavirus, in Italia, la Institutul Național de Boli Infecțioase Lazzaro Spallanzani se gasesc acum și pastile antivirale Paxlovid. Ele nu inlocuiesc vaccinul care e recomandat pe mai departe, dar pot ajuta la descongestionarea spitalelor, unde au ajuns nu numai oamenii cu forme severe de covid, ci și cei cu forme ușoare. Spitalele s-au supraincarcat, astfel, cu bolnavi infectați cu virusul care, de doi ani, a schimbat viața pe Terra. Tot personalul medical ramas pe baricade – pentru ca, trebuie spus, mulți medici, multe asistente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

