Stiri pe aceeasi tema

- Stapanul cainelui care a muscat o femeie si pe fiica acesteia in Parcul Circului din Bucuresti a fost retinut pentru 24 de ore Responsabil de atac, proprietarul cainelui ciobanesc a fost reținut de polițiștii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor. Incidentul a avut loc joi, cand cainele, lasat…

- Proprietarul cainelui care a mușcat doua persoane in Parcul Circului, din Capitala, a fost reținut.„Pe numele autorului, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au emis un mandat de aducere, iar la data de 07.06.

- O femeie de 48 de ani si fiica sa de 9 ani au ajuns miercuri, 5 iunie, la spital, dupa ce au fost atacate de un caine intr-un parc din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost mușcata, iar fiica ei a suferit zgarieturi. Stapanul animalului a fost identificat de polițiști, urmand sa fie depistat și dus…

- Un barbat din Turda, judetul Cluj, a fost amendat cu 8.000 de lei pentru ca si-a chinuit cainele, pe care il tinea in lant, fara mancare si apa. Cazul a fost sesizat pe retelele de socializare de un barbat care arunca mancare patrupedului peste gard. Animalul a fost ridicat si predat unei asociatii.…

- Un barbat din Turda, judetul Cluj, a fost amendat cu 8.000 de lei pentru ca si-a chinuit cainele, pe care il tinea in lant, fara mancare si apa. Cazul a fost sesizat pe retelele de socializare de un barbat care arunca mancare patrupedului peste gard. Animalul a fost ridicat si predat unei asociatii.…

- In imagini se vede cum o femeie care are in mana un tub rigid si lung bate o alta persoana, care are evidente probleme psihice, relateaza News.ro care citeaza publicația locala Zi de Zi. Tanara batuta este chiar fiica femeii. Tanara are 20, este bolnava psihic și pare ca nu poate articula cuvinte si…

- O femeie de 38 de ani a fost gasita decedata in propria locuinta din Timisoara. Mama ei a fost cea care a alertat autoritatile, dupa ce fiica sa nu i-a raspuns la telefon mai multe zile. „Politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati, aseara, de catre o femeie ca de mai multe zile nu poate lua legatura…

- O femeie in varsta de 38 de ani a fost gasita decedata in propria locuinta din Timisoara. Mama ei a fost cea care a alertat autoritatile, dupa ce fiica sa nu i-a raspuns la telefon mai multe zile. ”La data de 19 martie a.c., in jurul orei 19:00, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati de…