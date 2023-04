„Vanatoare" de oua, apa de Paste, targuri in toata Europa, pomi impodobiti. Pastele catolic vine cu o multime de traditii in tarile europene si multe dintre ei nu au legatura cu religia. Care sunt cele mai importante momente din Saptamana Mare? Ce se intampla in Noaptea Sfanta? Cand a picat ultima oara Pastele catolic pe 9 aprilie? In fiecare an, Papa Francisc trimite lumii un mesaj de bucurie si speranta, dar si unul care tine cont de ce se intampla in lume. In 2021 a vorbit in mesajul pascal despre pandemie, iar in 2022 Papa Francisc a denuntat „nebunia razboiului'' intr-o '„lume violenta si…