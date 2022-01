Ingrediente: 250 g paste lungi/spaghete, 2 cepe mari, 5 ansoa in ulei, 3 catei de usturoi, 15 gr fulgi chili, 5 linguri ulei masline, un sfert de legatura de patrunjel, 4 fruze de busuioc, sare, piper Mod de preparare: Taie ceapa felii subtiri si caleste-o in ulei, la foc mediu, amestecand des, pana se inmoaie. Micsoreaza focul si mai lasa putin ceapa sa se caramelizeze. Fierbe pastele in apa cu sare, conform instructiunilor de pe ambalaj. Scurge bine pestele de ulei, apoi toaca-l marunt. Cand ceapa prinde o culoare maronie-aurie, adauga usturoiul taiat felii si lasa un minut sa se caleasca. Presara…