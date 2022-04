Paște 2022. Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge la Patriarhie în Sâmbăta Mare - Cine o împarte în Noaptea de Înviere Tradiția aducerii Luminii Sfinte de o delegație a Patriarhiei Romane direct din Ierusalim și distribuirea ei prin Eparhii in bisericile din intreaga țara in noaptea de Inviere a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in 2008. Astfel este al 14-lea an al acestei tradiții care nu a fost intrerupta nici in timpul pandemiei de coronavirus, in ultimii doi ani.Reprezentantul Patriarhiei Romane, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, va merge direct la Aeroportul din Tel Aviv pentru a transporta candela cu Lumina Sfanta spre București.„In funcție de formalitațile de zbor și culoarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

