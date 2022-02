Paşli na turbinke! Romania – Rusia 34-25 (24-7) pentru Campionatului European de Rugby Repezentativa de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Stadionul National Arcul de Triumf, cu scorul de 34-25 (24-7), selectionata Rusiei, in primul sau meci din editia 2022 a Campionatului European de Rugby. Meciul a contat atat pentru campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, cat si pentru castigarea Cupei Kiseleff, care se pune in joc in intalnirile directe dintre cele doua tari. Pentru "stejari" urmeaza confruntarea cu Portugalia, programata tot pe teren propriu, la 12 februarie. Meciul nu a inceput prea bine… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va juca sambata contra Rusiei, la București, intr-o partida foarte importanta pentru calificarea la Cupa Mondiala de rugby din 2023. Naționala de rugby a Romaniei are un meci de foc sambata, in Rugby Europe Championship, competiție care ne poate duce la Cupa Mondiala. De la ora 14.30 (in direct…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni reprezentativa Rusiei, sambata, 5 februarie, in primul meci din Rugby Europe Championship. Partida, care va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, de la ora 14.30 (in direct pe TVR 1), face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in primul meci din Rugby Europe Championship, Rusia. Partida, care va avea loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, relateaza News.ro.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat, marti, ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Astfel, conform raportului INSP, doar in ultima saptamana (3 – 9 ianuarie) au fost confirmate 203 cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit INSP; in saptamana 3 – 9 ianuarie au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron. Pana la data de 9…

- Ladislau Boloni a aterizat joi, 6 ianuarie, la București și va purta maine discuțiile finalele cu Razvan Burleanu, președintele FRF. Potriviti Gazetei Sporturilor , tehnicianul de 68 de ani are „99 la suta șanse” sa preia naționala. La sosirea de la Nisa (Franța), Boloni a fost așteptat de Mihai Stoichița,…

- Conducerea Federației Romane de Fotbal cauta un nou selecționer dupa ce contractul lui Mirel Radoi s-a incheiat la data de 30 noiembrie. Mihai Stoichița a directorul tehnic al FRF, a anunțat ca urmeaza a avea loc o noua intalnire cu Ladislau Boloni (68 de ani). Acesta este liber de contract din mai,…

- Daca ati fi primar pentru o zi, ce ati face cu 360.000 de euro pentru Iasi? Ce solutii ati implementa pentru a face mai buna viata cetatenilor? Pentru Mihai Chirica raspunsul e simplu si mereu acelasi: ii cheltuie inutil. Oricum nu sunt banii lui, ci ai cetatenilor platitori de taxe, pe care-i jefuieste…