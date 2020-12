Pasiunile sufletului electoral mioritic Suntem in pragul alegerilor. Imparțial (ca tot romanul), ințeleg ca nu trebuie sa influențez votul. Tocmai de aceea, temporar, am dispus restricționarea accesului la tezaurul personal de vitriol. Un motiv ar fi și faptul ca am o convingere ferma: toți candidații care s-au inscris in aceasta minunata (n-am gasit un cuvant mai potrivit) competiție ne […] Articolul Pasiunile sufletului electoral mioritic apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pofticioșii de fotolii naționale cu scarț in care s-au tolanit sfidarea, incompetența și corupția se afla pe jarul mioritic al lui „O fi sau n-o fi”. Bezmetice, prin sediile partidelor și ale instituțiilor de tot felul se zvarcolesc strategii de scoatere din joc a adversarilor politici. Normal ar fi…

- Locuitorii din cartierul Tache se plang ca, de mai multe saptamani, in zona se efectueaza lucrari ce nu par ca nu se mai termina. In tot acest timp, oamenii sunt nevoiți sa asculte simfonia utilajelor și sa inoate in mocirla lasata in urma de lucrarile la rețeaua de apa. Povestea a debutat luna trecuta,…

- Politistii au identificat si retinut patru barbati, care, la data de 5 noiembrie a.c. ar fi provocat scandal in comuna Valea Seaca si ar fi lovit doi localnici. Ulterior, au fost arestati preventiv. La data de 05 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au fost sesizati…

- Primarul Bacaului susține, in aceste momente, o conferința de presa la Centrul de Afaceri și Expoziții. Articolul Conferința de presa a primarului Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu LIVE apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- In contextul „Anului omagial al pastorației parinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși romani”, acum cateva zile s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, Proiectul socio-cultural „Familia, legatura vie dintre…

- ”Cine o fi tanara asta?”, s-au intrebat foarte mulți cand au vazut ca pe lista PNL Bacau la alegerile pentru Camera Deputaților apare Catalina Ciofu. Un nume mai puțin cunoscut celor care fac politica prin județ sau alegatorilor. Iar in astfel de situații, de vreo zece ani incoace, primul impuls este…

- In perioada pandemiei de coronavirus numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut, dar nu semnificativ. Astfel, daca in luna martie 2020, inainte de instituirea starii de urgența, la nivelul județului Bacau 9.171 familii au primit acest sprijin financiar, suma totala acordata lor ridicandu-se la…

- Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi moniorizați de catre medicii de familie. Masura vine ca o modalitate de a se reduce presiunea pe sistemul sanitar de urgenta. Practic, pacientii infectati cu coronavirus,…