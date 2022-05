Pasiunea nu cunoaște limite. Viața de film a pilotului de 87 de ani Are aproape 70 de ani petrecuți printre nori. La 17 ani a pilotat pentru prima data, iar de atunci a manevrat tot ce inseamna aparat de zbor ușor, cu excepția girocopterului. Astazi este cel mai in varsta pilot din Romania.Pilotul: Zbor din pasiune din primavara anului 1953. Pentru mine zborul este o pasiune.Reporter: Cate ore de zbor aveți?Pilotul: Peste 20.000 de ore de zbor. Un pilot are nevoie de cunoștințe și instincte, reflexe. Pentru a fi apt de zbor trebuie sa faca anual analizele medicale. Surprinzator, chiar și la aceasta varsta, valorile sunt in parametri optimi și este sanatos-tun.„Sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

