- Un Ford Mustang din 1968, obiecte care au apartinut lui Nicolae Ceausescu si Corneliu Vadim Tudor si ceasuri de colectie se numara printre loturile care vor fi scoase la vanzare, pe 25 octombrie, de casa Artmark. Potrivit Artmark, in cadrul licitatiei „Gentlemen’s Club” se regaseste o cutie pentru trabucuri…

- ARO, singura mașina de teren romaneasca, a cucerit sute de mii de clienți, inclusiv pe Nicolae Ceaușescu, care a cerut realizarea unui model special, in doar șase exemplare. Un pasionat proprietar de mașini romanești din Drobeta-Turnu Severin a scos la vanzare, de o luna, pe mai multe site-uri auto…

- Doua cadouri primite de Nicolae Ceaușescu din partea Șahului Iranului Mohammad Reza Pahlavi și de la președintele Coreei de Nord Kim-Ir Sen sunt scoase la licitație saptamana viitoare, miercuri, 27 septembrie, alaturi de alte aproximativ 200 de piese de arta orientala și asiatica. Piesele reprezinta…

- Miile de obiecte de colecție din casa din Londra a raposatului solist al trupei Queen au fost pastrate de prietena sa apropiata, Mary Austin. Acestea vor fi prezentate pentru prima data publicului in cadrul unei expoziții. Multe dintre aceste obiecte rare vor fi scose la licitație in luna septembrie.…

- Bunurile lui Freddie Mercury vor fi scoase la licitatie - 30.000 de obiecte, expuse la Sotheby's LondraUn pian cu coada lacuit negru la care Freddie Mercury a compus si dezvoltat unele dintre cele mai importante melodii ale trupei Queen, inclusiv „Bohemian Rhapsody”, este piesa centrala a unei vanzari…

- In calitate de reprezentant al industriei romanești de mobila, am avut deosebita onoare sa fiu invitat in casa fostului președinte al Kazahstanului: Dinmuhamed Ahmedovich Kunaev („Dimash”) in orașul Almati, str. Tulebaev 117, Kazahstan. Invitația a fost facuta de catre nepoata președintelui, Jannet…