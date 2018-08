Pasi privind organizarea unui depozit

De multe ori, companiile mici sunt nevoite sa-si organizeze depozitul, fara a avea in randul capitalului lor uman persoane pregatite sau specializate in optimizarea depozitelor sau imbunatatirea productivitatii. De asemenea, se intampla ca, ocazional, acestea sa fie companii care nu reusesc sa contracteze un serviciu extern de consultanta in logistica.



Iata cativa dintre pasii care trebuie urmati pentru organizarea corespunzatoare a unui depozit:



Cantitatea de produse si rotatia acestora



1. Unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le luati in considerare…