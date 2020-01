Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul THE SESSION se incheie cu o piesa fresh și mult-așteptata de la Minelli – „BO$$”, care o prezinta pe artista intr-o poveste cu versuri in limba spaniola și romana, un mix care ii pune in valoare personalitatea. „BO$$ vorbește despre cei cu o atitudine exagerata, care se cred uneori mai mult…

- Artistii Emilian si JO isi canta „Sufletele de sticla” odata cu o noua piesa lansata. Compusa de Emilian, artist si compozitor HaHaHa Production, „Suflete de sticla” este o piesa despre vulnerabilitatea si fragilitatea oamenilor. „M-am uitat in jur si mi-am dat seama ca noi, oamenii, suntem foarte fragili…

- O tanara din Blaj i-a cucerit pe englezi cu muzica ei. Alexia Trif a lansat in urma cu o saptamana o piesa care are mii de vizualizari pe youtube, a fost distribuita pe toate platformele de streaming si a fost ascultata la radiouri din tari precum Anglia, Germania, Romania, dar si USA, Canada, Chile,…

- Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformisti artisti din Romania, lanseaza alaturi de Feli „Ultimul val”, o piesa dramatica despre plecare si gol ramas in urma pierderii cuiva drag. Inspirat de moartea tatalui unuia dintre cei mai buni prieteni ai sai, comandant de vas de profesie, Jean Gavril si-a…

- "O lume minunata" este melodia care l-a consacrat pe Mihai Constantinescu, piesa fiind lansata la sfarșitul anilor 70 și compusa intr-o jumatate de ora, potrivit a1.ro. Aparuta in anul 1979, melodia s-a transformat intr-un adevarat simbol al copilariei, momente irepetabile ale celei mai frumoase perioade…

- „Acum un an” este cel mai nou single pe care Any1 il lanseaza in colaborare cu AMNA. Piesa este insoțita de un videoclip plin de emotie, ce imbina imaginile cu versurile sensibile. Compusa de catre Any1, „Acum un an” este produsa in studiourile Tuan Records. „Toata povestea incepe cu o traire reala,…

- Artista rap Nicki Minaj a dezvaluit ca a colaborat cu cantareața britanica Adele la o noua piesa, pentru care au filmat deja un videoclip, potrivit officialcharts.com, scrie Mediafax.Intr-un interviu acordat pentru platforma online Entertainment Tonight, Nicki Minaj a confirmat colaborarea…