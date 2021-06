Pașaportul verde.. galben, roșu … ,, Guvernul a folosit date privind spitalizarile și decesele, dar nu a clarificat motivele pentru care oamenii au fost spitalizați, in primul rand, și nici nu a discutat factorii care au contribuit la moartea lor in spital. Decesul a fost folosit pentru caștiguri politice și pentru a genera mai multa teama, chiar daca sistemele medicale […] Articolul Pașaportul verde.. galben, roșu … apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, sambata, o hotarare prin care Marea Britanie este introdusa pe lista statelor aflate in zona rosie si se excepta de la carantina contactii care au avut deja COVID-19 in ultimele 90 de zile.nm Comitetul National pentru Situa?ii de Urgenta adopta…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate cotidianului Deșteptarea, europarlamentarul Dragoș Benea critica modul in care Guvernul PNL-USR/PLUS a elaborat PNRR, dezvaluind ca Planul nu conține nicio varianta de autostrada care sa treaca munții Carpați spre Moldova. Benea dezvaluie ca in PSD exista un…

- Decizia de respingere ar fi fost luata deoarece abrogarea unui articol dintr-o lege adoptata de Parlament, prin OUG, este neconstituționala, iar controlul de constituționalitate il face Ministerul Justiției, in cazul actelor Executivului. Corpul național de experți in managementul educațional reprezinta…

- La numai patru zile dupa ce a prelungit starea de alerta și regulile care trebuie respectate, Guvernul a modificat documentul și a decis sa relaxeze masurile luate ipotriva COVID. Astfel, de pe 15 mai, se elimina restricțiile privind portul maștii in spațiile deschise neaglomerate, urmand ca restricția…

- Pentru al treilea an consecutiv, fermierii bacauani care vor alege sa cultive usturoi pe ternurile lor vor fi ajutați de stat. Astfel, Guvernul a aprobat o hotarare care modifica si completeaza HG nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției…

- 1. Ce va motiveaza in viața?– Dorința de a performa, de a fi tot timpul o varianta mai buna a mea și de a reuși sa aduc un plus de bine in viața celor din jurul meu, a comunitații din care fac parte. Convingerea mea este ca nu ne-am nascut intamplator, cu singura misiune de […] Articolul Oana Tina Cristea,…

- Comisia Europeana a prezentat propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivel comunitar, in incercarea de a impulsiona sectorul turismului, grav afectat de pandemie. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un…

- Urmare a faptului ca rata incidenței cumulative COVID-19 (RIC) a crescut peste 1 la mia de locuitori, care in prezent, conform raportarii Direcției de Sanatate Publica, este de 1.11, școlile de pe raza orașului Buhuși intra in scenariul galben de luni, 8 martie. In aceste condiții, prezenta fizica in…