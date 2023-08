Stiri pe aceeasi tema

- ​Aproximativ 250.000 de pașapoarte electronice vor fi expediate prin Poșta Romana la domiciliul romanilor care au solicitat aceste acte, aceștia urmand sa achite cheltuielile de expediție, scrie hotnews.ro

- Aproximativ 250.000 de pașapoarte electronice vor fi expediate prin Poșta Romana la domiciliul romanilor care au solicitat aceste acte, aceștia urmand sa achite cheltuielile de expediție. Compania tocmai a caștigat prin licitație un contract pe 12 luni cu Direcția Generala de Pașapoarte din Ministerul…

- Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare dotari pentru proiectul „Revitalizarea și imbunatațirea calitații vieții din zona urbana arondata școlii Singidava”, Categoria A – Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educaționala…

- Echipamente electronice, IT și mobilier la Școala Gimnaziala Singidava din Cugir: Licitație de peste 1.5 milioane de lei. Echipamente electronice, IT și mobilier la Școala Gimnaziala Singidava din Cugir: Licitație de peste 1.5 milioane de lei. Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic…

- CNAIR anunta ca aloca 8,308 milioane lei pentru servicii de salubrizare pe drumurile nationale din Brasov. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) aloca 8,308 milioane lei pentru servicii de salubrizare pe drumurile nationale aflate in administrarea SDN Brasov, in urma incheierii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) intentioneaza sa contracteze servicii de control prin monitorizare a parcelelor agricole, pentru care are disponibile sume cuprinse intre 6,176 milioane lei si 24,704 milioane lei, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic…

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER) aloca 63,554 milioane lei, fara TVA, pentru servicii de citire contoare de energie electrica, potrivit anuntului de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, achizitia implica incheierea…

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER) aloca 63,554 milioane lei, fara TVA, pentru servicii de citire contoare de energie electrica, potrivit anuntului de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, achizitia implica incheierea…