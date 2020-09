Stiri pe aceeasi tema

- Am semnat astazi contractele de lucrari de tip proiectare, execuție și asistența tehnica asigurata de proiectant pe parcursul lucrarilor pentru strazile Valcele și Coziei aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Deva. Pentru strada Coziei este gata faza de proiectare și avem și autorizația…

- Valoarea estimata a fiecareia din cele licitatii este de 150.000 lei, cu TVA, iar firmele castigatoare vor avea la dispozitie patru luni pentru realizarea studiilor de fezabilitate. In ceea ce priveste pasajul din zona Palatului Culturii, planul municipalitatii vizeaza crearea unui aliniament continuu…

- CHIȘINAU, 21 aug - Sputnik. Termoelectrica a inițiat lucrarile de modernizare a rețelelor termice de pe strada Albișoara. In total, urmeaza sa fie inlocuite șapte tronsoane de conducta termica, cu lungimea de 450 de metri. © Sputnik / Osmatesco Ce se intampla acum pe strada Albișoara din Chișinau:…

- O expozitie de fotografie istorica reprezentativa pentru municipiul Buzau a fost amenajata in interiorul unui pasaj subteran ce traverseaza Bulevardul Unirii, cea mai circulata strada din oras, potrivit news.ro.Pasajul a fost construit in anii 1980 si a folosit la traversarea bulevardului in zona…

- RESITA – Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat ultimele detalii ale proiectului de reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Gimnaziale nr. 7 din Resita, de pe strada Progresului nr. 6! „Sunt prevazute intervenții la corpul de cladire al Școlii nr. 7 (regim de inalțime Sp+P+2E, suprafața…

- In zona Primariei Baia Mare va fi amenajata o parcare de 113 locuri. Asta daca aleșii locali vor aproba in ședința ordinara din 31 iulie documentația tehnico-economice in faza proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parcare ( zona strada Gheorghe…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Ploile din ultimele doua zile au afectat grav mai multe strazi din Chișinau. Iar in acest moment, serviciile responsabile continuă lucrările de salubrizare şi remediere a situaţiei. © Photo : Facebook / Iv CebanStrazile din Chișinau afectate de ploi „Gurile de…

- Ziarul Unirea FOTO| INUNDAȚII la pasajul subteran de pe calea Moților: Intervin pompierii pentru evacuarea apei O ploaie scurta dar torențiala a dus, sambata dimineața, la inundarea a mai multor strazi din Alba Iulia, printre acestea fiind și pasajul subteran din centru (pizzeria Erol). Detașamentul…