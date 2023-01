Pasajul Alexandru cel Bun va intra in reparatii. Municipalitatea va investi sume importante Municipalitatea ieșeana a lansat licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare a pasajului Alexandru cel Bun, un proiect cu o valoare de aproape 70 milioane lei, fara TVA. Un termen optimist pentru finalizarea lucrarilor ar fi mijlocul anului 2025.Lucrarile presupun reparații capitale asupra infrastructurii și suprastructurii, inclusiv a caii de rulare pentru tramvaie. Cu o lungime de peste 500 metri, iar partea carosabila are o suprafața de 8.500 mp, pasajul asigura circulația rutiera, pietonala și a tramvaielor intre cartierul Alexandru cel Bun și zona centrala, pe str. Silvestru și șos.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

