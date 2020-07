Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta masura a fost impusa din cauza situatiei epidemiologice in cele doua state membre UE si urmeaza sa intre in vigoare incepand de marti. ”In baza analizei datelor epidemiologice s-a hotarat ca pasagerii din Bulgaria si Romania care intra in Grecia prin legaturi aeriene sa fie obligati sa prezinte…

- Masura carantinarii se impune in cazul persoanelor care au intrat in contact direct cu persoanele infectate si este dispusa pentru fiecare persoana individual prin decizie a Directiei de Sanatate Publica competenta teritorial, iar pentru situatii deosebite poate fi analizata masura suspendarii temporare…

- Spre deosebire de alți ani, cea mai mare parte a rezervarilor sunt pentru regiunea Greciei continentale. Solicitarile pentru insule sunt minime, si asta intrucat deplasarea spre insule necesita transport in comun, iar transportul in comun nu le ofera un sentiment de siguranta turistilor. Turismul…

- Presa greaca scrie ca 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 dupa testele pe care le-au facut vineri, 10 iulie, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marti, toti turistii care intra in tara prin vama Kulata-Promachonas,…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Guvernul elen a stabillit cum vor fi primiți turiștii în țara, existând protocoale pentru fiecare modalitate (aeriana, pe mare sau uscat) prin care aceștia ajung în Grecia. Turiștii vor putea intra în Grecia doar dupa completarea Passenger Locator Form (Formularului de localizare…

- Turistii care vin in Grecia – incepand de miercuri, 1 iulie – sunt obligati sa completeze un chestionar online – cu 48 de ore inainte – si sa obtina un cod QR care stabileste daca este necesar sa fie supusi unui test de depistare la sosire, relateaza AFP. Guvernul grec…

- Persoanele care vin din tari cu un coeficient mai mic de cinci cazuri noi de COVID-19, in ultimele 14 zile, la un milion de locuitori vor putea fi exceptate, incepand din 15 iunie, de la obligativitatea instituirii masurii de carantina sau izolare la domiciliu, a declarat, vineri, seful Cancelariei…