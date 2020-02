Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii de pe pachebotul de lux Diamond Princess care nu sunt infectati cu coronavirus au inceput sa fie evacuati. 250 de americani au fost deja preluati de o cursa aeriana pusa la dispozitie de Washington. 16 romani sunt captivi, in continuare, in inchisoarea plutitoare din Japonia. Romanul diagnosticat…

- Peste jumatate dintre persoanele aflate la bordul unui vas de croaziera caruia mai multe tari i-au interzis acostarea de teama ca pasagerii ar putea fi purtatori ai noului coronavirus au debarcat in Cambodgia, a anuntat sambata un oficial din aceasta tara, citat de DPA.

- Unul dintre cei 17 romani aflați la bordul navei de croaziera Westerdam a plecat spre casa, anunța Ministerul Afacerilor Externe, care spune ca toți pasagerii și membrii echipajului au fost supuși testelor medicale, acestea infirmand existența vreunui caz de infectare cu coronavirus. Ministerul Afacerilor…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anuntat Ministerul roman de Externe, potrivit digi24.ro. Este vorba despre un roman aflat la bordul navelor de croaziera Diamond Princess si Westerdam.Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de…

- Cel puțin 135 de persoane, printre care și cinci membri ai echipajului, de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess au avut rezultatele pozitive de infectare cu noul coronavirus, in urma testelor medicale, anunța CNN, potrivit MEDIAFAX.Cele 3.700 de persoane aflate pe vas se afla, de…

- Vasul de croaziera The Diamond Princess este ancorat în în largul coastelor din zona Yokohama, în apropriere de Tokio, având un echipaj de 1.045 de oameni și 2.666 pasageri la bord, conform CNN. Nava a fost pusa în carantina începând de marți, aceasta…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

