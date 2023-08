Pasagerii au ajutat o femeie insarcinata sa nasca o fetița in timpul unui zbor local din Myanmar, de la Tachileik la Yangon, joi (24 august), potrivit Reuters. Pasagerii au ajutat la nașterea acestei fetițe in timpul unui zbor local in Myanmar. Nu era niciun doctor la bord, iar atunci pasagerii au intrat in acțiune. Perechea […]