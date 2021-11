Stiri pe aceeasi tema

- Cei opt barbati au fost coborati de politia de frontiera olandeza dintr-un avion care sosea din Polonia pe aeroportul Schiphol, audiați și amendati din cauza ca au refuzat sa respecte obligatia de a purta masti de protectie. In plus, potrivit site-ului postului tv NOS , indivizii au deranjat ceilalți…

- Opt barbati au fost coborâti de politia de frontiera olandeza dintr-un avion care sosea din Polonia pe aeroportul Schiphol si amendati pentru ca au refuzat sa respecte obligatia de a purta masti de protectie.Potrivit postului de radio NOS, pilotul a chemat politia pentru ca cei opt polonezi…

- Un barbat de 43 de ani, cetatean britanic, a fost debarcat dintr-un avion care pleca de la Cluj spre Londra si amendat cu 2.500 de lei, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie anti-COVID-19, potrivit Agerpres. "In data de 18 octombrie, politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj au…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost dat jos din avion, pe motiv ca a refuzat sa poarte masca de protecție in interiorul aeronavei. Așadar, se pare ca, individul este de origine britanica și oamenii legii i-au aplicat o amenda usturatoare din cauza faptului ca a refuzat sa respecte restricțiile sanitare…

- Diana Șoșoaca a luat cuvantul azi in plenul unde va fi dat votul de incredere pentru Cabinetul Cioloș, fara sa poarte masca de protecție. Iata ce mesaj a transmis senatoarea. Diana Șoșoaca, mesaj halucinant din Parlament Diana Șoșoaca nu se dezice. Senatoarea independenta l-a salutat azi, de la Tribuna…

- Politistii de la aeroportul din Cluj-Napoca au dat jos din avion un barbat care a refuzat sa poarte masca de protectie. Dupa ce nici personalul avionului, nici politia nu au reusit sa-l convinga sa-si puna masca, oamenii legii s-au vazut nevoiti sa-l coboare din avionul care pleca spre Londra, in aplauzele…

- Polițiștii de la aeroportul din Cluj-Napoca au dat jos din avion un barbat care a refuzat sa poarte masca de protecție. Dupa ce nici personalul avionului, nici poliția nu au reușit sa-l convinga sa-și puna masca, oamenii legii s-au vazut nevoiți sa-l coboare din avionul care pleca spre Londra, in aplauzele…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…