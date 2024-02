Pas important pentru Drumul Expres Piteşti – Mioveni! „Va sprijini Dacia și industria auto”, anunța PSD Argeș Consiliul Județean Argeș a incheiat procedura de achiziție privind elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul expres A1 – Pitești – Mioveni. „Una dintre principalele preocupari ale Consiliului Județean și ale PSD Argeș este aceea de a gasi permanent resurse pentru a moderniza și dezvolta infrastructura rutiera […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

