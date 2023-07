Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat marti ca nu va fi declansata o noua ancheta asupra unor eventuale alte incalcari de catre fostul prim-ministru Boris Johnson a restrictiilor sanitare anti-COVID, informeaza AFP, conform Agerpres.In schimb, Serviciul de Politie Metropolitana din Londra a decis sa redeschida…

- Ancheta polițiștilor continua in cazul individului care a omorat doi batrani, la Timișoara. Oamenii legii au discutat cu nepotul victimelor și au facut apoi un portret robot al criminalului. Individul a fost filmat in timp ce fugea de la fața locului și se indrepta spre zona intersecției cu Punctele…

- Boris Johnson a mintit 'in mod deliberat' Parlamentul britanic in mai multe randuri in cazul 'partygate', a concluzionat joi o comisie de ancheta parlamentara, intr-un raport care l-a determinat deja pe fostul prim-ministru sa demisioneze cu zgomot din postul de deputat, transmite AFP.

- Fostul premier britanic Boris Johnson a anunțat vineri seara ca demisioneaza din funcția de parlamentar, invocand ancheta parlamentara privind petrecerile organizate in Downing Street cu incalcarea restricțiilor anti Covid-19. Parlamentarul in varsta de 58 de ani este vizat de o ancheta parlamentara…

- Politia spaniola a anuntat marti arestarea a patru persoane in legatura cu manechinul cu imaginea lui Vinicius Junior spanzurat la sfarsitul lunii ianuarie la Madrid, scrie lequipe.fr. Politia a anuntat arestarea a patru persoane in varsta de 19, 21, 23 si 24 de ani in legatura cu acest incident. Acestea…

- Un baiețel de sapte luni a fost gasit mort, miercuri, 17 mai, de polițiști, intr-o punga de plastic si ascuns in iarba, in comuna doljeana Salcuța, potrivit site-ului local Craiova Forum.Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, polițiștii au fost alertați de catre un barbat ca nu-l gaseste pe nepotul sau,…

- Politia olandeza a anuntat luni ca a retinut in weekend un barbat care detinea un permis de conducere fals pe numele Boris Johnson, dupa un accident despre care se crede ca l-a produs in stare de ebrietate, relateaza AFP.