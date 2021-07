Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 iunie, sunt trei evenimente ce sunt cinstite in țara noastra: Sarbatoarea laica de Sanziene, care se suprapune cu una religioasa ce marcheaza Nasterea Sf. Ioan Botezatorul. De asemenea, incepand din anul 2013 este omagiata Ziua Universala a Iei, piesa principala a costumului feminin popular…

- Pentru iubitorii muzicii din Sfantu Gheorghe, și nu numai, Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, la inceput de saptamana, doua concerte: unul de pian și unul de flaut și pian. Astlef, in sala de concerte a instituției de cultura (Casa bastion, Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc astazi, la…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni, in parteneriat cu Școala gimnaziala „Romulus Cioflec” din Araci, a organizeazat mai multe activitați dedicate Zilei Copilului. „Primii noștri oaspeți au fost elevii clasei a III-a B, care sub coordonarea doamnei invațatoare Ilinca Rodica, cu sprijinul colegei…

- A trecut la cele veșnice, rapusa fulgerator de neinduratoarea pandemie care ne-a afectat profund viața noastra, a tuturor, distinsa profesoara Maria Ștefan de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din municipiul Sfantu Gheorghe. Plecarea ei din viața aceasta a indurerat profund familia, colegii și numeroșii…

- O parte din taxele obligatorii pot fi achitate acum la Biroul Locativ si Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, astfel incat persoanele fizice sau juridice sa iși poata rezolva problemele intr-un singur birou. Biroul menționat mai sus se afla la adresa strada Korosi Csoma Sandor…

- Antropologul, profesorul universitar si directorul general al Muzeului Taranului Roman din Bucuresti (2005-2011), Vintila Mihailescu, s-a nascut la 23 mai 1951. Dupa cum el insusi a spus, domeniile sale de specializare au fost etnopsihologia, identitatea si etnicitatea, studiul comunitatilor, scrie…

- Fernando de Magellan (Fernao de Magalhaes), navigatorul care a realizat prima expeditie in jurul lumii, s-a nascut in orasul Oporto, Portugalia, in 1480, intr-o familie de nobili. La varsta de 10 ani, a devenit paj al reginei. A studiat la Scoala de paji a reginei Leonora din Lisabona si a fost interesat…

- Cine are drum prin Piața „Mihai Viteazul” din Sf.Gheorghe vede ca pe langa starea deplorabila in care se afla cladirea Casei de Cultura a Sindicatelor (aceasta nu se afla in proprietatea municipalitații), zona Grupului Statuar„ Mihai Viteazul” se dezintegreaza cu fiecare placa de marmura ce se dezlipește …