Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular (OVP) al cancelarului austriac Karl Nehammer si-a pierdut majoritatea absoluta, din cauza unui scor bun al nationalistilor din cadrul Partidului Libertatii (FPO) – care a obtinut cu un sfert mai multe voturi decat in alegerile anterioare – in alegeri regionale-cheie, duminica, in Austria…

- Partidul Popular (OVP) al cancelarului austriac Karl Nehammer si-a pierdut majoritatea absoluta, din cauza unui scor bun al nationalistilor din cadrul Partidului Libertatii (FPO) - care a obtinut cu un sfert mai multe voturi decat in alegerile anterioare - in alegeri regionale-cheie, duminica, in…

- Infrangere puternica pentru partidul lui Nehammer in Austria Inferioara, un fief al formațiunii. Primele rezultate parțiale arata ca OVP a luat doar 39,9% din voturi. Șefii partidului aveau ca obiectiv declarat un scor de peste 40%. Au pierdut 10 procente in patru ani. Extrema dreapta, FPO, partidul…

- Austria a anunțat ca vrea sa implementeze o noua lege anticoruptie, in urma scandalului in care a fost implicat un politician din Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) si care a dus la caderea guvernului, in 2019. Scandalul „IbizaGate”, care a dus in urma cu patru ani la ruperea coalitiei dintre…

- Cancelarul Nehammer a luat, din nou, o decizie controversata, impotriva UE și care ii avantajeaza pre ruși. Austria nu este de acord ca energia nucleara sa fie considerata verde. Oficialii de la Viena au atacat in justiție votul din Parlamentul European prin care s-a decis ca energia nucleara poate…

- Un jurnalist austriac al publicatiei „Die Presse” prezinta astazi scenariul prin care cancelarul Karl Nehammer și guvernul de la Viena ar putea ieși repede dintr-un dezastru autoprovocat: blocarea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Din motive economice s-ar putea razgandi in privinta Romaniei chiar…

- Karl Nehammer s-a nascut pe 18 octombrie 1972 la Viena și provine dintr-o familie de macelari. Printre clienții fideli ai bunicilor sai erau chiar liderii Partidului Popular Austriac care obișnuiau sa cumpere carne. Așa s-au deschis primele portițe ale tanarului Nehammer ca la 14 ani sa se implice in…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos e de parere ca opozitia Austriei fata de extinderea Schengen nu este un accident ci este rezultatul politicii noastre. Mai mult, acesta considera ca: „am fost luati ostatici intr-o tentativa a guvernului de la Viena de a duce dosarul european privind politica de azil…