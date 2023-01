Stiri pe aceeasi tema

- Pre;edintele Federației Ruse, Vladimir Putin, spune ca ar putea exista negocieri in vederea finalizarii a ceea ce numește “operațiunea militara speciala” din Ucraina. Afirmațiile lui Vladimir Putin vin ca o reacție la declarațiile fostului cancelar al Germaniei. Citește și: A 289-A ZI DE RAZBOI Urmarește…

- Presedintele Joe Biden si prima doamna, Jill, au oferit un somptuos dineu de stat in onoarea inaltilor oaspeti francezi, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte. A fost primul asemenea eveniment de la Casa Alba dupa mai bine de trei ani de intrerupere, din cauza pandemiei. Printre invitati s-au aflat zeci…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera ca inca sunt "posibile" negocieri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru oprirea razboiului din Ucraina, liderul de la Paris catalogand drept "o greseala uriasa" invazia militara rusa.

- ”Este garantata pentru ca Guvernul german a schimbat in mod curajos directia si pentru ca gospodariile si companiile din intreaga tara economisesc energie”, a subliniat seful Guvernului in Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului german, la Berlin. ”A nu face nimic ar fi costat foarte scump. De…

- Cancelarul german Olaf Scholz da asigurari miercuri ca securitatea energetica a Germaniei in aceasta iarna este "garantata", in toiul crizei energetice declansate de invazia si razboiul ruse din Ucraina, relateaza CNN. "Este garantata pentru ca Guvernul german a schimbat in mod curajos directia si pentru…

- Comandantul sef al fortelor armate ucrainene, Valeri Zalujnii, i-a transmis luni generalului Mark Milley, seful statului major general al SUA, ca armata ucraineana nu accepta niciun fel de negocieri cu Rusia pana cand aceasta nu-si va retrage toate trupele din Ucraina, relateaza

- Turcia se preocupa de cautarea unui dialog de pace intre Rusia si Ucraina, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in declaratii citate sambata de media turce, in care a acuzat SUA si tarile occidentale ca ar provoca Moscova, potrivit Reuters.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat vineri, la intalnirea cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului din Ucraina si evitarii unei crize nucleare in Europa si in Asia.