Energia devine miza războiului din Ucraina? Nu mai există „ținte interzise” Este posibil ca Rusia și Ucraina sa se fi straduit sa schimbe lucrurile in mod semnificativ pe campul de lupta timp de mai bine de 16 luni, dar o noua faza a razboiului plaseaza energia in centrul atenției. Ambele parți vizeaza acum sistemele energetice pentru a lovi economia inamicului lor, iar daunele colaterale se vad […] The post Energia devine miza razboiului din Ucraina? Nu mai exista „ținte interzise” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru antreprenorii a caror activitate a avut de suferit pe urma razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva…

- ​Donald Trump are „un plan secret” pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, și anume acela de a convinge Ucraina sa cedeze teritorii lui Putin. Iar asta in condițiile in care fostul președinte american susține ca ar putea negocia un acord de pace in doar 24 de ore dupa ce va fi reales…

- Liderii Uniunii Europene și multe țari ale comunitații sunt cuprinse de psihoza razboiului, transformand conflictul din Ucraina intr-o chestiune personala, iar rezultatul acesteia ar putea fi trimiterea trupelor occidentale acolo, a declarat ministrul de externe și al relațiilor economice externe al…

- Președintele Turciei, Erdogan, l-a felicitat, luni, pe dictatorul Putin pentru „realegerea” sa in simulacrul de alegeri organizat in Rusia pe parcursul weekend-ului și s-a oferit din nou sa „medieze” o soluție de pace in razboiul din Ucraina, a anunțat președinția turca.

- Prima conditie pentru orice negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina este ca Rusia sa inceteze agresiunea, a declarat marti, intr-un interviu acordat unui ziar, secundul Papei Francisc. Declarația vine dupa scandalul starnit de indemnul papei Francisc ca Ucraina sa aiba „curajul „steagului…

- Rusia considera ca indemnul Papei Francisc la discutii cu Moscova pentru a pune capat razboiului din Ucraina a fost un apel adresat aliatilor occidentali ai Kievului de a renunta la ambitia de a invinge Rusia si de a recunoaste greseala Occidentului in razboiul din Ucraina, a relatat agentia italiana…

- Donald Trump ia in considerare sa faca presiuni pentru ca Ucraina sa negocieze incheierea razboiului cu Rusia, daca va reveni la putere anul viitor, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, scrie Bloomberg.

- Alegerile prezidențiale din Federația Rusa sunt unele fara istoric. Rusia lui Putin a știut sa concentreze puterea și controlul pentru a nu avea vreo supriza și a ieși cu o majoritate zdrobitoare favorabila lui Putin.